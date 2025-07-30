Конгресс США допросит помощников Байдена о его психическом упадке

CNN: Ближайшие помощники Байдена дадут показания о его когнитивном состоянии

Двое ближайших помощников экс-президента США Джо Байдена — Стив Риккетти и Майк Донилон — добровольно дадут показания Конгрессу по делу о его когнитивном состоянии. Об этом сообщает CNN.

«Двое главных помощников Джо Байдена в Белом доме должны явиться в Комитет по надзору Палаты представителей на этой неделе для запланированных интервью», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что некоторые бывшие чиновники отказались от дачи показаний. Однако республиканцы настаивают, что расследование необходимо, чтобы выяснить, не скрывала ли администрация Байдена истинное состояние его здоровья.

Ранее сообщалось, что в Сенате США начались слушания по вопросу об умственных способностях Байдена в период его нахождения у власти. По мнению республиканцев, «действия предыдущей администрации, а также некомпетентность политика подорвали конституционные нормы и поставили США под угрозу».

