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16:40, 30 июля 2025Мир

Путин проведет переговоры с иностранным лидером

Путин проведет переговоры с прибывшим в Россию президентом Лаоса Сисулитом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с прибывшим в Россию с официальным визитом президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Об этом сообщает Кремль.

«31 июля Владимир Путин проведет переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом», — говорится в сообщении.

Как утверждается, стороны планируют обсудить актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, а также обменяться мнениями по ключевым темам региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, по итогам встречи ожидается принятие ряда двусторонних документов.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы стороны обсудили различные вопросы напряженной обстановки на Ближнем Востоке.

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