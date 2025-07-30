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12:54, 30 июля 2025Россия

Матвиенко назвала способ решения конфликта на Украине

Матвиенко: Конфликт на Украине можно решить только при устранении первопричины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Все современные конфликты, включая украинский, можно решить только при условии устранения первопричины. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин», — сказала она.

По ее словам, за 80 лет, прошедших с окончания Второй мировой войны, судьбы мира еще не были так тревожны. Также парламентарий подчеркнула, что главные причины большинства конфликтов, идущих в мире, очевидны. Главной причиной она назвала противоречие между принципами международного права и территориальной целостностью государств.

Ранее бойцы СВО из входящего в спецназ «Ахмат» «батальона Питерского» опубликовали заявление, в котором говорится, что мирного решения конфликта на Украине не будет, поэтому России нужно вести специальную военную операцию (СВО) до победы в ней.

ЖЗЛ
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