«Батальон Питерского»: Мирного решения конфликта на Украине не будет

Мирного решения конфликта на Украине не будет, поэтому России нужно вести специальную военную операцию (СВО) до победы в ней. Такой вывод из нового ультиматума президента США Дональда Трампа сделали бойцы СВО из входящего в спецназ «Ахмат» «батальона Питерского» (назван по позывному командира), заявление опубликовано в Telegram-канале подразделения.

Известно, что Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине.

По словам военнослужащих, такой исход событий означает, что россиянам нужно не терять времени и заключать контракт с Вооруженными силами. «Ну что, мирного решения не будет, поэтому не теряем времени и топаем на подписание контракта. Запомните: чтобы завершить всю эту вакханалию мировую, надо просто победить!» — обратились к россиянам бойцы СВО.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов предположил, что новый ультиматум Трампа объясняется лишь вопросами имиджа политика. В свою очередь, военкор Юрий Котенок сделал из ультиматума вывод, что президент США Дональд Трамп — такой же «лузер», как и его предшественник на этом посту, Джо Байден.