Мессенджер Max станет обязательным для электронной подписи документов

РБК: Документы на электронную подпись будут приходить через мессенджер Max

Документы на электронную подпись будут приходить через мессенджер Max. О том, что сервис станет обязательным для этой процедуры, сообщает РБК.

Отмечается, что юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели в России смогут подписывать документы с помощью электронной подписи в приложении «Госключ» только через Max. Это следует из закона о национальном мессенджере, который подписал президент России Владимир Путин в июне.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург первым в России начал использовать Max для работы городских служб. В мессенджере были созданы аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и «Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга «122», с которыми пользователи могут общаться внутри сервиса.

24 июня Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Ожидается, что с его помощью россияне смогут обмениваться сообщениями и звонить, а также пользоваться сервисами для решения повседневных задач: например, заказывать еду и покупать билеты. Кроме того, там можно будет получить доступ к государственным сервисам и цифровым документам.