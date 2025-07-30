МЧС прокомментировало обстановку на Камчатке на фоне землетрясения

МЧС России: На Камчатке спасатели обследуют здания после сильного землетрясения

Пожарные и спасатели МЧС России начали обследовать здания на Камчатке после сильного землетрясения. Такой комментарий об обстановке в регионе дала пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что фасад одного из детских садов, который находился на ремонте, обрушился, никто не пострадал, здание огорожено. Кроме того, объявлено о приближении волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района.

«Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Население эвакуировано», — уточнили в МЧС.