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17:51, 30 июля 2025Россия

Медведь набросился на человека в российском регионе

В Якутии бурый медведь напал на местного жителя
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Аллаиховском районе Якутии бурый медведь набросился на местного жителя. О нападении зверя сообщил портал «Ясиа».

Все произошло в районе реки Елань. Напавший на человека медведь нанес ему множественные травмы. Отмечается, что агрессию животное проявило без видимых причин. На данный момент информации о состоянии пострадавшего нет.

По данным KP.RU, в районе ведется работа по розыску медведя для последующего отстрела, так как зверь представляет угрозу для местного населения.

Ранее в Иркутске мужчина криком прогнал бурого медведя с собственного участка. На кадрах видно, как медведь роется в помойке на территории участка. Отогнать его решает мужчина — он несколькими громкими выкриками пугает животное.

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