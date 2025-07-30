Медведь набросился на человека в российском регионе

В Якутии бурый медведь напал на местного жителя

В Аллаиховском районе Якутии бурый медведь набросился на местного жителя. О нападении зверя сообщил портал «Ясиа».

Все произошло в районе реки Елань. Напавший на человека медведь нанес ему множественные травмы. Отмечается, что агрессию животное проявило без видимых причин. На данный момент информации о состоянии пострадавшего нет.

По данным KP.RU, в районе ведется работа по розыску медведя для последующего отстрела, так как зверь представляет угрозу для местного населения.

Ранее в Иркутске мужчина криком прогнал бурого медведя с собственного участка. На кадрах видно, как медведь роется в помойке на территории участка. Отогнать его решает мужчина — он несколькими громкими выкриками пугает животное.