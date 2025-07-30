МИД анонсировал переговоры Лаврова с главой МИД Сирии

Захарова: В Москве 31 июля пройдут переговоры Лаврова с главой МИД Сирии Шибани

В Москве 31 июля пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики», — отметила дипломат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что аш-Шибани приедет в Россию 31 июля. Он станет самым высокопоставленным сирийским чиновником, посетившим Москву с момента прихода к власти нового правительства.