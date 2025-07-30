Минцифры опровергло новости об обязательном использовании Max для электронной подписи

Минцифры: Мессеннджер Max не обязателен при использовании электронной подписи

Минцифры опровергло новости о том, что мессенджер Max станет обязательным при подписании документов электронной подписью в приложении «Госключ». Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Сообщения о том, что мессенджер Max будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении ведомства.

В Минцифры также подчеркнули, что в законе речь идет только о подписании документов электронной подписью в приложении «Госключ». Отмечается, что пользователи, подписывающие документы с использованием токенов и физических носителей, смогут делать это и дальше.

Кроме того, также необязательно использовать мессенджер Max, чтобы отправить заявление с портала «Госуслуги» на подпись документов в «Госключе», заверили в ведомстве.

Ранее издание РБК опубликовало статью о том, что документы, которые нужно подписать электронной подписью, будут приходить через мессенджер Max. Утверждалось, что это положение следует из закона о создании национальной цифровой платформы, подписанном президентом Владимиром Путиным в июне.

