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15:03, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Минцифры опровергло новости об обязательном использовании Max для электронной подписи

Минцифры: Мессеннджер Max не обязателен при использовании электронной подписи
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Минцифры опровергло новости о том, что мессенджер Max станет обязательным при подписании документов электронной подписью в приложении «Госключ». Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Сообщения о том, что мессенджер Max будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении ведомства.

В Минцифры также подчеркнули, что в законе речь идет только о подписании документов электронной подписью в приложении «Госключ». Отмечается, что пользователи, подписывающие документы с использованием токенов и физических носителей, смогут делать это и дальше.

Кроме того, также необязательно использовать мессенджер Max, чтобы отправить заявление с портала «Госуслуги» на подпись документов в «Госключе», заверили в ведомстве.

Ранее издание РБК опубликовало статью о том, что документы, которые нужно подписать электронной подписью, будут приходить через мессенджер Max. Утверждалось, что это положение следует из закона о создании национальной цифровой платформы, подписанном президентом Владимиром Путиным в июне.

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