Москвичей предупредили о жаре

МЧС: В столице ожидается плюс 31 градус Цельсия

Сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30-31 градус Цельсия ожидается в Москве в дневные часы в четверг и пятницу, 31 июля и 1 августа. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Москве в Telegram-канале со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Москвичам посоветовали проводить больше времени в тени, под навесами или деревьями, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. Также важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Ранее синоптик Михаил Леус пообещал жителям Москвы субтропическую погоду. После кратковременного снижения температуры снова потеплеет до плюс 29 градусов, также ожидаются грозы и дожди. Такая погода, предположительно, ждет жителей столицы с 3 августа.

