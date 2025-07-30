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16:44, 30 июля 2025Экономика

Москвичей предупредили о жаре

МЧС: В столице ожидается плюс 31 градус Цельсия
Полина Луханина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30-31 градус Цельсия ожидается в Москве в дневные часы в четверг и пятницу, 31 июля и 1 августа. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Москве в Telegram-канале со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Москвичам посоветовали проводить больше времени в тени, под навесами или деревьями, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. Также важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Ранее синоптик Михаил Леус пообещал жителям Москвы субтропическую погоду. После кратковременного снижения температуры снова потеплеет до плюс 29 градусов, также ожидаются грозы и дожди. Такая погода, предположительно, ждет жителей столицы с 3 августа.

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