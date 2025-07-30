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11:36, 30 июля 2025Забота о себе

Мужчина шпионил за семьей и насиловал жену из-за побочного эффекта таблеток

Terra: Мужчина шпионил за семьей из-за побочного эффекта таблеток от Паркинсона
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: dr.D / Shutterstock / Fotodom

Мужчина с болезнью Паркинсона стал странно себя вести после того, как начал принимать таблетки. Об этом изданию Terra рассказала его дочь, которая предпочла остаться анонимной.

Как пояснила женщина, ее отец принимал ропинирол, который контролировал тремор и проблемы с равновесием, но одновременно с этим дал необычный побочный эффект. Так, он стал замкнутым, а вскоре его дочь нашла на чердаке множество рукописных заметок и звукозаписывающих устройств, которые он использовал, чтобы шпионить за всей семьей.

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Из них женщина узнала, что отец регулярно посещает порнографические сайты, а также пытается в любой мелочи найти доказательства внебрачных связей жены. Когда она рассказала об этом матери, то та призналась, что муж насиловал ее. Только на приеме у врача дочь мужчины узнала, что данное лекарство и другие препараты с аналогичным механизмом действия могут приводить к импульсивному поведению, в том числе повышению сексуальной активности и тяге к азартным играм.

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