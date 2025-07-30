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07:01, 30 июля 2025Забота о себе

Мужчине с волосатым пенисом дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Heleno Kaizer / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, не любящему бритье, но обладающему наполовину cкрытым волосами пенисом. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, лобковые волосы доходят почти до середины ствола его пениса, и не раз женщины из-за этого возмущались и даже отказывались от секса. «Мне не нравится брить эту область, так что это не вариант. Я слышал о лазерной эпиляции, но это дорого, не говоря уже о боли», — пожаловался автор письма, попросив совета у эксперта.

В ответ Юзвяк отметил, что депиляция необязательно означает порезы и раздраженную кожу. «Вам нужно решить, что вам нравится меньше: бритье или то, что вас отвергают из-за вашего волосатого члена», — пошутил он. Специалист предложил мужчине приобрести электрический триммер и подстричь лобковые волосы до приемлемой длины.

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Также он посоветовал купить подходящие ножницы и подстригать волосы вручную. «Электроэпиляция — процедура дорогая и довольно болезненная, хотя многих привлекает ее долгосрочный эффект. Выщипывание пинцетом — еще один вариант, который стоит рассмотреть, хотя он отнимает много времени и может быть слишком болезненным», — перечислил другие варианты Юзвяк. Наконец, он предложил мужчине дать шанс крему для депиляции, но предупредил, что у людей с чувствительной кожей средство может вызывать ожоги.

Урок, который следует извлечь из этого, — то, что женщины знают с незапамятных времен: красота — это больно. Хотите привлекательный пенис — платите

Рич Юзвяксекс-коуч

Ранее Юзвяк дал совет пожилой супружеской паре, решившей разнообразить свою жизнь сексом втроем с соседом, но не знающим, как его официально пригласить. Специалист отметил, что 70-летние супруги уже на правильном пути, ведь сосед выразил заинтересованность в контакте.

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