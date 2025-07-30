Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:17, 30 июля 2025Экономика

На Камчатке во время землетрясения колокола в церкви начали сами звонить

В Петропавловске-Камчатском колокола сами зазвонили во время землетрясения
Полина Луханина

В Петропавловске-Камчатском колокола на одной из колоколен сами зазвонили во время землетрясения. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах местный житель, вышедший на улицу, снимает церковь. Слышен звон колоколов. На видео также трясутся окна соседних домов. «Нормально», — говорит один из стоящих рядом мужчин.

Землетрясение магнитудой около 8,8 произошло в Тихом океане возле Камчатки утром в среду, 30 июля. Оно оказалось самым мощным с 1952 года. Толчки ощущались в десятках населенных пунктов. Волны цунами после этого прошли в Северо-Курильске Сахалинской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц выросло почти вдвое. Где они работают?

    Военный эксперт высказался о сроке перехода Купянска под полный контроль России

    В США признали превосходство Китая

    Прибыль немецкого автогиганта упала вдвое

    Ида Галич родила дочь

    Описана реакция жителей Камчатки на землетрясение

    В Подмосковье изменили условия получения земли мигрантами за счет региона

    «Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов

    60-летняя Алена Апина опубликовала снимки в купальнике без фотошопа

    На Microsoft пожаловались из-за навязывания браузера Edge

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости