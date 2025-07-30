На Камчатке во время землетрясения колокола в церкви начали сами звонить

В Петропавловске-Камчатском колокола сами зазвонили во время землетрясения

В Петропавловске-Камчатском колокола на одной из колоколен сами зазвонили во время землетрясения. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах местный житель, вышедший на улицу, снимает церковь. Слышен звон колоколов. На видео также трясутся окна соседних домов. «Нормально», — говорит один из стоящих рядом мужчин.

Землетрясение магнитудой около 8,8 произошло в Тихом океане возле Камчатки утром в среду, 30 июля. Оно оказалось самым мощным с 1952 года. Толчки ощущались в десятках населенных пунктов. Волны цунами после этого прошли в Северо-Курильске Сахалинской области.