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10:08, 30 июля 2025Экономика

На Курильском озере произошло цунами после землетрясения

На пресноводном озере на Курилах произошло цунами
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «РБК. Новости. Главное»

После мощного землетрясения на Камчатке цунами произошло даже на пресноводном озере Курильском, пишет РБК.

Как рассказали сотрудники службы охраны заповедных территорий, все началось утром 30 июля. «Я стоял возле наших рабочих машин и увидел, как они начали трястись, потом стало очевидно, что ходит ходуном земля под ногами, все здания на кордоне стали шататься и скрипеть», — сообщил государственный инспектор Кроноцкого заповедника Спас Тарасов. По его словам, внезапно вода начала резко уходить от берега, а вскоре вернулась большой волной.

О пострадавших во время землетрясения не сообщается, разрушений зданий также не было. На российские регионы обрушились цунами. Например, в Елизовском районе Камчатки заметили четырехметровую волну. Позднее угрозу цунами объявили на всех Курильских островах. А в Северо-Курильске прошли четыре волны цунами. В оперативных службах региона уточнили, что высота волн превышала три метра, а самая мощная на вид достигла пяти метров.

Мощное землетрясение на Камчатке произошло 30 июля. Изначально магнитуда составила 7,5, однако позже она достигла 8,7. Это оказалось сильнейшим землетрясением с 1952 года.

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