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16:14, 30 июля 2025Бывший СССР

На Украине предложили ввести одно основание для отсрочки от призыва

Отслужившим по контракту украинцам от 18 до 24 лет предложили дать отсрочку
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Правительство на Украине предложило давать отсрочку от мобилизации мужчинам от 18 до 24 лет, которые отслужили год по контракту с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила судебно-юридическая газета.

«Как отмечает правительство, необходимость установить новое основание связана с тем, что после увольнения с военной службы такие граждане теряют право на отсрочку до достижения ими 25-летнего возраста», — сказано в публикации.

Отмечается, что введение нового основания для отсрочки от призыва предоставит военнообязанным время для отдыха и реабилитации. Кабинет министров одобрил внесение законопроекта 30 июля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет. Уточняется, что граждане в возрасте старше 60 лет смогут служить на должностях рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава.

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