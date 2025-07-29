Зеленский подписал закон о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет

Зеленский подписал закон о контрактной службе в ВСУ мужчин старше 60 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о контрактной службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мужчин старше 60 лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Верховную Раду.

«Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" вносятся изменения, разрешающие службу по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе. Соответствующая карточка закона №4539-IX с отметкой подписи президента Украины размещена на сайте Верховной Рады», — передает агентство.

Уточняется, что граждане в возрасте старше 60 лет смогут служить на должностях рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава. Предварительно они должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), вместе с тем закон предусматривает два месяца испытательного срока для таких военнослужащих.