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10:32, 30 июля 2025Забота о себе

Названы представляющие опасность для здоровья популярные продукты

Технолог Кортес: Непастеризованное молоко может вызвать инфекции
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Пищевой технолог Карен Кортес заявила, что некоторые популярные продукты могут представлять опасность для здоровья. Их она назвала в беседе с изданием El Economista.

Кортес призвала отказаться от употребления непастеризованного молока, поскольку оно не прошло процесс уничтожения патогенных микроорганизмов, вызывающих серьезные инфекции. Рыба представляет опасность в том случае, если ее размораживать на кухонном столе, поскольку это приведет к быстрому размножению патогенов. В связи с этим специалистка призвала размораживать рыбу строго в холодильнике при температуре не выше пяти градусов.

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Еще одним опасным продуктом Кортес назвала листовой салат, так как на нем могут быть следы грязи и бактерии, даже если с виду он кажется чистым и свежим. Причем при мытье под проточной водой все эти загрязнения не удаляются, поэтому важно использовать специальные средства.

В заключение Кортес добавила, что не стоит употреблять любые продукты с плесенью, даже если она находится только на поверхности. В этом случае плесень находится глубоко внутри продукта, хотя человек и не видит ее.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова рассказала, чем можно заменить шоколад. С этой целью она посоветовала включить в рацион фрукты.

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