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12:49, 30 июля 2025Ценности

Названы самые популярные одежда и обувь в мире

Lyst: Вьетнамки Dune бренда The Row стали самыми популярными в мире
Мария Винар

Изображение: Lyst

Специалисты платформы Lyst, которые занимаются анализом потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самые популярные одежду, обувь и аксессуары в мире. Об этом сообщает Hypebae.

Так, вьетнамки Dune бренда The Row стали самыми желанными для покупателей. На вторую строчку рейтинга попала майка марки Skims, основательницей которой является американская телезвезда Ким Кардашьян. Третье и четвертое места заняли классические шорты Sprinter Adidas Originals и лоферы Miu Miu из выцветшей замши. При этом пятая позиция досталась кроссовкам V-Soul бренда Vibram, а шестая — балеткам в греческом стиле марки Iro.

Кроме того, в рейтинг попали ожерелье из ракушек Juju Vera, кроссовки на танкетке Isabel Marant и платье без бретелей The Brand Hedy. На последней позиции оказались кроссовки Collapse Re-Nylon люксовой марки Prada.

Ранее аналитики платформы Lyst назвали итальянскую марку Miu Miu самой популярной в мире.

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