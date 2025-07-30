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14:24, 30 июля 2025Экономика

Новое мощное землетрясение произошло у Камчатки

РАН: Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Камчатки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Тихом океане у берегов Камчатки произошло новое мощное землетрясение. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксировали в среду, 30 июля, в 21:56 по местному времени (12:56 мск). Их магнитуда достигала 6,2 — это сейсмологи считают сильным землетрясением. Эпицентр находился в 198 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг, по данным специалистов, залегал на глубине 69 километров.

Жители российского региона рассказали, что снова почувствовали толчки. По словам сейсмологов, афтершоки мощного землетрясения пока не заканчиваются.

Ранее в МЧС спрогнозировали, что Камчатский край ожидают афтершоки мощностью до 7,5 балла. Спасатели рекомендовали в ближайшее время не посещать территории, прилегающие к акваториям Авачинского залива и Тихого океана, особенно Халактырский пляж, бухту Англичанка, озеро Приливное, прибрежную линию склона сопки Никольской.

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