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13:58, 30 июля 2025Экономика

Жителям Камчатки предсказали новые сейсмические толчки

МЧС по Камчатскому краю: В регионе ожидаются афтершоки до 7,5 баллов
Мария Черкасова
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Russian Ministry for Emergencies / Handout / Reuters

В ближайшее время в Камчатском крае ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5 с интенсивностью в Петропавловск-Камчатском городском округе до шести баллов и вызванные ими опасные цунами на побережье Авачинского залива. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале.

В крае прошло заседание Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности в Камчатском крае. Ученые заявили, что усиление сейсмичности в районе Авачинского залива не ожидается.

Спасатели рекомендовали в ближайшее время не посещать территории, прилегающие к акваториям Авачинского залива и Тихого океана, особенно Халактырский пляж, бухту Англичанка, озеро Приливное, прибрежную линию склона сопки Никольской.

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Утром 30 июля в акватории Тихого океана произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,7. Сейсмические толчки ощущались жителями некоторых населенных пунктов края силой до восьми баллов. Землетрясение оказалось самым мощным с 1952 года. После в Северо-Курильске прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была также объявлена угроза цунами.

Из-за толчков на одной из колоколен Петропавловска-Камчатского начали звонить колокола. На опубликованном видео также показано, что в одном из домов трясутся стекла.

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