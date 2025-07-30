ООН предложила России помощь после землетрясения на Камчатке

Хак: ООН готова помочь РФ в ликвидации последствий землетрясения на Камчатке

ООН готова при необходимости помочь России в ликвидации последствий землетрясения на Камчатке. Об этом заявил заместитель официального представителя главы международной организации Фархан Хак, его слова передает ТАСС.

«Наши коллеги из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов продолжают следить за ситуацией в ряде стран, по предварительным данным, серьезного ущерба нанесено не было. Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию, если будет нужна помощь», — отметил он.

В ночь на 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7 с последующими волнами цунами высотой до шести метров. Его признали самым сильным с 1952 года.