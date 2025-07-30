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08:30, 30 июля 2025Забота о себе

Опровергнуты три популярных мифа об анальном сексе

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Witthaya Prasongsin / Getty Images

Об анальном сексе существует большое количество мифов. Самые популярные из них проктолог Мариана Бартманн опровергла в интервью для издания GZH.

Как отметила Бартманн, боль даже во время первого анального секса не является нормой. «При правильной подготовке, использовании смазки, общении между партнерами эта сексуальная практика должна быть комфортной», — пояснила она.

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Также, по словам специалистки, частый анальный секс не приведет к недержанию кала, так как расположенный в этой области сфинктер является эластичным, поэтому он способен возвращаться к своему исходному состоянию. Кроме того, в некоторых случаях даже при геморрое можно заниматься этой сексуальной практикой, поскольку чувствительность каждого человека индивидуальна. Однако при язвах в заднем проходе, причем даже бессимптомных, она строго противопоказана.

Ранее проктолог Эван Голдштейн рассказал о распространенных ошибках в туалете. По его словам, после дефекации не стоит использовать туалетную бумагу.

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