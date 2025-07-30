Организатор террористического сообщества совершил теракт на российском аэродроме

В Подмосковье осудили организаторов теракта на военном аэродроме

В Подмосковье осудили организаторов теракта на военном аэродроме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они признаны виновными по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ.

Как установил суд, в 2022 году Антон Хрипко, чтобы вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) выехал на территорию Польши, где получил от украинских спецслужб задание совершить теракт в России. Он был противником проведения специальной военной операции (СВО) и создал террористическое сообщество в Московской области. В него вошли четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

В период с 2022 по 2023 год они проводили тренировки для приобретения навыков ведения боевых действий и планировали поджог и подрыв объектов инфраструктуры и военных объектов

В мае 2023 года сотрудники ФСБ задержали Хрипко при попытке поджога техники Министерства обороны России на аэродроме «Чкаловский».

В ходе следственных действий изъяты и осмотрены предметы, которые планировалось использовать как оружие, литература нацистского характера, инструкции по диверсионной работе, изготовлению взрывных устройств. Проведено более 30 судебных экспертиз.

Суд приговорил Хрипко к 19 годам колонии строгого режима, три участника получили по 16 лет колонии, а несовершеннолетний осужден на четыре года воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 14 лет колонии за госизмену.