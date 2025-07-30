Осужденный наркодилер рассказал об ужасах жизни в американской тюрьме

Пользователь Reddit с ником FederalLex рассказал о тяготах жизни в федеральной тюрьме Данберри в США. Мужчина провел семь лет в заключении после того, как был признан виновным в покушении на сбыт крупной партии фентанила.

«Как только я туда попал, я почти сразу полез в драку. Это своего рода проверка со стороны других заключенных. И ты должен проявить себя. За семь лет я дрался раз восемь. Один из них был очень тяжелым — я сломал обе руки, челюсть и глазницу. Если говорить о других заключенных, то я был свидетелем одного убийства и нескольких эпизодов с поножовщиной», — написал автор.

Он добавил, что продолжал употреблять наркотики, даже будучи в заключении, поскольку «в тюрьме их еще проще достать, чем на улице». Дважды он доводил себя до передозировки, после чего наконец смог взять себя в руки и отказаться от запрещенных веществ.

О надзирателях FederalLex отозвался как о враждебно настроенных людях, не проявлявших к заключенным никакого уважения. Говоря о других известных узниках Данберри, он вспомнил бывшего Главного стратега Белого дома и экс-старшего советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона, занимавшего эти посты в 2017 году. В тюрьме он отбывал четырехмесячный срок за неуважение к Конгрессу, но время проводил весело — читал лекции другим заключенным и пользовался у них большим уважением и популярностью.

«Тюрьма — это место, где учишься быть честным и совершать обдуманные поступки, потому что иначе это может стоить тебе жизни. Я прочитал сотни, если не тысячи книг. Прошел курсы повышения квалификации. Выучил испанский и немного немецкий. Я четыре года управлял кухней, так что полученный мной опыт лидерства был бесценным. Я вышел оттуда лучшей версией себя», — заключил автор.

Ранее работающий надзирателем пользователь Reddit рассказал о том, как обезопасить себя во время отбывания срока в американской тюрьме. По его словам, основное правило — заниматься своими делами.