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20:08, 30 июля 2025Из жизни

Петух зарезал мужчину

На Бали петух случайно убил мужчину
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

На индонезийском острове Бали петух ударил мужчину лезвием. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Денпасар, когда 50-летний И Ненгах Судана наблюдал за тадженом — традиционным балийским петушиным боем. Перед поединком к лапам петухов прикрепили острые металлические лезвия. Неожиданно одна из птиц вырвалась на свободу. Она бросилась на другую, но промахнулась и случайно попала в живот стоявшему рядом Судане.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

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Петушиные бои представляют собой часть ритуала очищения в балийском индуизме, а жертвоприношение в виде крови проигравшего петуха используют для изгнания злых духов. Петушиные бои без религиозной подоплеки считаются в Индонезии азартной игрой и запрещены законом. Несмотря на это, они по-прежнему широко распространены.

Ранее сообщалось, что на юге Австралии пожилая женщина истекла кровью после того, как ее клюнул петух. Клюв птицы проколол варикозную вену на ее ноге.

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