Похищены интимные фото известной актрисы

Актриса Дениз Ричардс обвинила мужа в краже ее фото

Американская актриса Дениз Ричардс, известная по ролям в фильмах «И целого мира мало» и «Звездный десант», обвинила своего супруга Аарона Файперса в краже ноутбука с ее интимными фото. Об этом сообщает издание TMZ.

В начале июля Файперс уличил Ричардс в измене и подал на развод. В свою очередь, Ричардс обвинила супруга в физическом и словесном насилии и добилась получения временного охранного ордера.

Согласно новым судебным документам, актриса считает, что муж нарушил судебный запрет, похитив ее ноутбук и передав прессе переписку и снимки в обнаженном виде, которые там хранились. Она потребовала, чтобы Файперса обязали вернуть ей ноутбук и мобильные телефоны и запретили ему копировать их содержимое. Суд удовлетворил часть ее требований.

Сам Файперс категорически отрицает все обвинения. Он утверждает, что Ричардс лжет, чтобы навредить его репутации.

Ранее сообщалось, что в Канаде женщина проиграла суд против бывшего партнера, который отправил ее интимные снимки ее начальству. Судья сочла, что мужчина, распространявший фото и видео, действовал в общественных интересах.