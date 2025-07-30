Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:47, 30 июля 2025Ценности

Популярный в 90-х аксессуар вновь стал трендом

Vogue: Популярные в 90-х кольца для пальцев ног вновь стали трендом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Conchi Martínez / Getty Images

Популярный в 1990-х годах аксессуар вновь стал трендом летом 2025 года. Об этом сообщает журнал Vogue.

В моду вернулись кольца для пальцев ног. Подобные украшения продемонстрировали многие знаменитости, включая пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny, американскую телезвезду и модель Кайли Дженнер и барбадосскую певицу Рианну. Также их носили манекенщицы на показах брендов Rabanne и Burberry.

При этом отмечается, что в настоящее время кольца для пальцев отличаются большим разнообразием. Например, они могут быть выполнены из драгоценных металлов, украшены бриллиантами и символами знаков зодиака или оказаться помолвочными.

В свою очередь, креативный директор бренда Simuero Росио Гальярдо из Валенсии описал клиентку, образ которой гармонично дополнят указанные украшения. «У нее есть чувство юмора, и она не воспринимает все слишком серьезно, особенно себя. Она понимает, что мода — это развлечение, а не то, над чем нужно ломать голову. Никаких громких заявлений, никаких идеальных нарядов. Просто много солнца, минимум предрассудков и огромное желание проводить время на свежем воздухе», — заявил он.

Ранее в июле сообщалось, что в моду вернулись и популярные в 1980-х годах колье с крестами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минфина США рассказал об ответе Китая по поводу российской нефти

    В школьном автобусе нашли 23 килограмма динамита

    Турист отправился к Балтийскому морю, сорвался со смотровой площадки и не выжил

    Артемий Лебедев назвал самый большой подарок Запада России

    В Минобороны Украины назвали процент насильственной мобилизации в ВСУ

    Раскрыта стоимость роскошных нарядов певицы Алсу

    Голосование по НАБУ назвали определяющим в вертикали власти Зеленского

    Кассационный суд подтвердил передачу «Родных полей» в доход России

    Лидер страны ЕС указал на ошибки Зеленского

    Запасы нефти в США внезапно увеличились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости