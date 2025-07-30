Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 30 июля 2025Мир

Посла России в Италии вызвали в МИД из-за «списка русофобов»

Посла РФ в Италии Парамонова вызвали в МИД из-за списка русофобов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Алексей Парамонов

Алексей Парамонов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Посол России в Риме Алексей Парамонов был вызван в МИД Италии из-за включения президента республики Серджо Маттареллы в «список русофобов». Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Италии.

«Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни вызвал посла Российской Федерации в Италии, чтобы оспорить включение им президента Республики Серджо Маттареллы и других официальных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых "русофобов"», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что глава МИД Италии расценил этот шаг как якобы провокацию России против Италии и ее граждан.

Ранее стало известно, что в Италии отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева. Выступление было запланировано на 27 июля, однако власти Казерты в последний момент отменили его, сославшись на возможную «российскую пропаганду».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такое может повториться». Землетрясение на Камчатке оказалось уникальным. Что в нем необычного?

    Франция привела в боевую готовность войска в Тихом океане

    Близ Харькова прозвучал взрыв

    Женщина отбилась от двух медведей и спасла раненого мужа

    Футболистки нашли способ идеально выглядеть на поле

    В России рассказали о вызвавшей гнев Запада ошибке Зеленского

    Звезда «Мажора» назвал брак злом и пообещал больше не жениться

    Россиян станут жестче штрафовать за мусор в водоемах

    В России отреагировали на планы Литвы готовить население к военным действиям

    Стало известно о прослушке НАБУ квартиры соратника Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости