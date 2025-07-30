Потерявший работу мужчина ограбил россиянку в Таиланде ради денег для семьи

Khaosod: Безработный камбоджиец ограбил российскую туристку в Паттайе

Безработного камбоджийца арестовали на тайском курорте Паттайя за ограбление российской туристки. Об этом сообщает местное издание Khaosod.

Уточняется, что подозреваемого задержали в течение 24 часов после инцидента на улице Сои Чалермпракиат. По данным источника, неизвестный мужчина на мотоцикле выхватил у 29-летней Дарьи сумку, в которой лежали 100 долларов США (около 8,2 тысячи рублей) и 1,1 тысячи тайских батов (около 2,7 тысячи рублей), и скрылся. Девушка в состоянии шока обратилась за помощью в полицию.

Злоумышленника вычислили по его транспортному средству, оставленному на улице. Им оказался 28-летний гражданин Камбоджи Чид Джан. Он признался стражам правопорядка, что потерял работу из-за антикамбоджийских настроений, вызванных недавним обострением конфликта между двумя странами, и пошел на преступление ради денег для семьи.

Камбоджийцу предъявили обвинения в ночном ограблении. Россиянка похвалила полицейских за оперативные действия по задержанию подозреваемого.

В октябре 2024 года у российской туристки на другом тайском курорте, Пхукете, украли телефон, деньги и драгоценности. Грабителя вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

