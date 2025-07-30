Появились подробности о проведенной во время землетрясения на Камчатке операции

RT: На Камчатке во время землетрясения оперировали пациентку с открытой раной

На Камчатке во время землетрясения оперировали пациентку с открытой раной. Такие подробности о проведенном медицинском вмешательстве появились у RT.

Заведующая отделением Камчатского краевого онкологического диспансера Яна Гвоздева пояснила агентству, что операция была плановой и подходила к завершению, когда помещение стало трясти от подземных толчков.

«Зафиксировали инструменты, пациентку, чтобы она не упала со стола. Анестезиолог зафиксировал аппарат, чтобы он не отсоединился», — отметила Гвоздева.

Она добавила, что не считает героическим поступок хирургов и ассистентов, которые не стали прерывать операцию.

30 июля врачи онкодиспансера в Петропавловске-Камчатском продолжили делать операцию во время сильного землетрясения на Камчатке. Их действия попали на видео.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал наградить докторов.