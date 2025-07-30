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01:43, 30 июля 2025Бывший СССР

Причину интереса испаноязычных наемников к службе в ВСУ раскрыли

IO: Бойцы мексиканских наркокартелей могли вступить в ВСУ ради работы с БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бойцы мексиканских наркокартелей могли вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) ради обучения работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в том числе FPV дронами. Причину интереса испаноязычных наемников к службе в украинской армии раскрыло издание Intelligence Online (IO).

Отмечается, что соответствующую информацию Службе безопасности Украины (СБУ) передал мексиканский Центр национальной разведки (CNI). Украинская спецслужба начала расследование, фигурантами которого стали не только граждане Мексики, но и колумбийцы.

В ходе расследования выяснилось, что несколько мексиканцев и колумбийцев проявили повышенный интерес к управлению FPV-дронами, полностью проигнорировав другие виды подготовки.
Отдельное внимание привлек мексиканец Aguila-7, вступивший в ВСУ в марте 2024 года под видом сальвадорца. Выяснилось, что он является членом GAFE — мексиканского спецназа, некоторые бойцы которого основали наркокортель Лос-Сетас.

«Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит», — цитирует издание одного из руководителей СБУ.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал число иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, следователи установили свыше 3,5 тысяч военнослужащих из 70 стран.

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