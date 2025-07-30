Пригожин осудил российских артистов за унижение зрителей

Продюсер Пригожин назвал неуважением отказ артистов от фото с поклонниками

Продюсер Иосиф Пригожин осудил артистов за нежелание фотографироваться с поклонниками. Его цитирует Национальная служба новостей.

Пригожин заявил, что отказ от фото является неуважением к зрителям. Он подчеркнул, что фанатов не следует унижать, а желание сделать селфи с кумиром не может нарушать личные границы исполнителя.

«Важно уважать своего зрителя, потому что каждый, кто вас узнал, находится в абсолютно неожиданном состоянии. Вы являетесь для него кумиром. Либо бросайте карьеру, либо не обижайте людей», — призвал артистов Пригожин.

Ранее российский певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) отказался от фотографий с поклонниками. Артист заявил, что ненавидит делать селфи с фанатами, поскольку это отнимает его энергию. По словам музыканта, по этой причине он теряет способность писать хорошие песни.