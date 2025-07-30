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17:34, 30 июля 2025Россия

Ветеран «Вагнера» заявил о признаках подготовки вторжения ВСУ еще в один российский регион

Ветеран «Вагнера» Condottiero: ВСУ могут готовить вторжение в Брянскую область
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить вторжение еще в один российский регион — Брянскую область. Признаки возможной подготовки операции увидел ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ведущий в Telegram блог под псевдонимом Condottiero.

По мнению экс-вагнеровца, признаком возможной подготовки операции на территории региона является концентрация сил и средств ВСУ в Черниговской области, в десятке километров от границы Украины. Condottiero не исключил, что украинские военные могут попытаться повторить курскую операцию.

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«Назначение группировки может быть как для обороны северных рубежей Киевской области, так и для подготовки вторжения на территорию РФ», — заявил он.

В свою очередь, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников допускал, что возможная попытка вторжения может произойти в Белгородской области.

ЖЗЛ
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