Ветеран «Вагнера» заявил о признаках подготовки вторжения ВСУ еще в один российский регион

Ветеран «Вагнера» Condottiero: ВСУ могут готовить вторжение в Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить вторжение еще в один российский регион — Брянскую область. Признаки возможной подготовки операции увидел ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ведущий в Telegram блог под псевдонимом Condottiero.

По мнению экс-вагнеровца, признаком возможной подготовки операции на территории региона является концентрация сил и средств ВСУ в Черниговской области, в десятке километров от границы Украины. Condottiero не исключил, что украинские военные могут попытаться повторить курскую операцию.

«Назначение группировки может быть как для обороны северных рубежей Киевской области, так и для подготовки вторжения на территорию РФ», — заявил он.

В свою очередь, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников допускал, что возможная попытка вторжения может произойти в Белгородской области.