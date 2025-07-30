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11:13, 30 июля 2025Культура

Вероятность проведения концерта Дженнифер Лопес в России оценили

Гендиректор TCI Ратников: Дженнифер Лопес не планировала проводить концерты в РФ
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Дженнифер Лопес не планировала проводить концерты в России. Об этом в беседе с ТАСС заявил генеральный директор концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

По его словам, выступления исполнительницы в РФ невозможны в условиях санкций со стороны Запада. «Мы работаем с этой артисткой достаточно большое количество времени и можем сказать, что она не рассматривала возможность проведения концерта в России после введения санкций», — подчеркнул он.

Ратников также добавил, что на сегодняшний день в страну не могут приезжать иностранные артисты, работающие в большой международной системе музыкального бизнеса.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что Дженнифер Лопес отказалась от концерта в России из-за давления на Западе.

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