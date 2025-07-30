Разбившие голову российскому депутату мигранты высказались о своей виновности

Двое фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева частично признали вину

Двое фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы России Михаила Матвеева и его водителя частично признали вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Некруз Бохиров заявил в суде, что частично признает вину по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью потерпевшим, Мурод Мусуров в частичном признании вины не уточнил, с какой частью обвинения не согласен. Третий фигурант — несовершеннолетний — не признал вину ни по одному эпизоду.

Следствие считает, что 18 июля 2024 года молодые люди деревянной палкой и кирпичом избили депутата и его водителя. Как рассказал парламентарий, он увидел, как мигранты напали на прохожих, и попытался остановить дебоширов. Потерпевшим понадобилась помощь медиков.

Ранее сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлинского объявили в розыск.