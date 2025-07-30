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16:19, 30 июля 2025РоссияЭксклюзив

В РАН назвали спасшую Камчатку от разрушений особенность землетрясения

Ученый Чебров: Землетрясение на Камчатке должно было стать более разрушительным
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Петропавловск-Камчатский ощутил сотрясения интенсивностью VI баллов значительно слабее, чем можно было ожидать от события такого масштаба, рассказал директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. Причины, по которым землетрясение у берегов Камчатки не стало более разрушительным, он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Землетрясение такого масштаба должно было бы вызвать более сильные сотрясения, но этого не случилось из-за особенностей очагового процесса. Это был медленно развивающийся процесс. Не единый магистральный разрыв, как часто бывает, а последовательность событий, которые включались по очереди. Скорость распространения разрыва была аномально низкой. Из-за этого волновой пакет растянулся во времени — он поступал порциями, а не сразу», — объяснил ученый.

Именно эта особенность очагового процесса спасла регион от серьезных разрушений, убежден он. Если бы энергия высвободилась единовременно, Петропавловск-Камчатский ощутил бы сотрясения в 8 баллов с непредсказуемыми последствиями, указал собеседник «Ленты.ру».

Ученый спрогнозировал месяц афтершоков с магнитудой до 7,5, которые могут вызвать колебания интенсивностью V-VI баллов в столице региона.

Основная опасность — для изношенных объектов или с дефицитом сейсмостойкости. Может быть где-то нарушения в слабых местах, но катастрофического эффекта не ожидаем

Данила Чебровдиректор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН

Сильные афтершоки также могут спровоцировать повторные цунами, обозначил Чебров. В связи с этим он рекомендовал местным жителям убрать тяжелые предметы с верхних полок и сохранять спокойствие.

По словам ученого, ситуация находится на контроле, все оперативные службы Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН работают в режиме ЧС и докладывают о малейших изменениях местному Правительству и Управлению МЧС. Исследования проводятся в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных территорий, координатором которой выступает КамГУ имени Витуса Беринга, заключил он.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало сильнейшим с 1952 года. За ним последовало цунами, которое накрыло Северо-Курильск в Сахалинской области. В Северо-Курильске и Петропавловске-Камчатском был введен режим ЧС.

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