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07:42, 30 июля 2025Экономика

Россиян предупредили об опасных последствиях землетрясения на Камчатке

РАН: Последствиями землетрясения на Камчатке станут мощные афтершоки и цунами
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Следом за мощнейшим землетрясением на Камчатке ожидаются мощные афтершоки и опасные цунами. О последствиях предупреждает россиян Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в своем Telegram-канале.

По словам ученых, при таком масштабе основного события магнитуда афтершоков может достигать 7,5. Они могут вызвать колебания в 5-6 баллов в Петропавловске-Камчатском, а также сильные цунами. Мощный афтершоковый процесс рискует продолжаться не менее месяца, уточнили в РАН.

Специалисты призвали жителей не посещать в ближайшее время побережья Авачинского залива — особенно Халактырский пляж, бухту Англичанка и озеро Приливное.

Мощное землетрясение произошло на Камчатке в среду, 30 июля. Изначально магнитуда подземных толчков составила 7,5, однако позже она достигла 8,7, что является сильнейшим землетрясением с 1952 года. Первые волны цунами уже обрушились на российские регионы.

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