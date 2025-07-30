Россияне попали в больницу с поражением печени после посещения ресторана

В Челябинской области 11 человек попали в больницу с гепатитом А после ресторана

В Челябинской области 11 человек попали в больницу с гепатитом А после посещения ресторана «Мидийное место». Об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на местную жительницу.

Женщина рассказала, что попала в больницу №8 вместе с мужем. Кроме них в учреждении находятся еще пятеро пациентов с аналогичным поражением печени. При этом в инфекционной больнице поселка Малая Сосновка лежат еще четыре человека с гепатитом А.

По словам россиянки, заразившиеся посещали ресторан «Мидийное место». На данный момент заведение приостановило работу, Роспотребнадзор уже начал проверку.

«К нам приходили из Роспотребнадзора, мы все рассказали. Слава богу, у нас еще дети не заболели, завтра бабушка пойдет с ними сдавать анализы. Будем подавать иск, потому что лечение долгое — минимум три недели в больнице и полгода восстановления. Желтые все», — поделилась пострадавшая.

Ранее стало известно, что прокуратура Камчатского края инициировала проверку по факту информации об отравлении детей в дошкольных учреждениях №1 и №9 города Елизово. Известно, что несколько воспитанников детсадов почувствовали недомогание с признаками кишечного отравления.