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20:24, 30 июля 2025Силовые структуры

Россиянин из-за переписки отвез девушку в степь и избил

В Астрахани из-за переписки мужчина вывез девушку в степь и избил
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Астрахани из-за переписки мужчина вывез девушку в степь и избил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

По данным ведомства, пострадавшая находилась одна дома и распивала спиртные напитки. Через некоторое время к ней приехал 44-летний сожитель и сразу взял ее телефон, чтобы прочитать отправленные сообщения. В одном из чатов он обнаружил переписку с мужчиной и стал высказывать претензии.

Девушка, чтобы не развивать конфликт, ушла к подруге, но злоумышленник приехал за ней с целью отвезти домой. Только в пути он изменил маршрут и привез пострадавшую в степь, где в порыве ревности стал ее избивать. После того как нападавший успокоился, он отвез девушку обратно к подруге, которая вызвала медиков.

Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российский военный судья подал в отставку после стрельбы на дороге.

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