Россиянин взял у внуков игрушечный пистолет и совершил с ним преступление

В Красноярске осудят ограбившего магазин с помощью игрушечного пистолета мужчину

В Красноярске перед судом предстанет 54-летний местный житель, взявший у внуков игрушечный пистолет и ограбивший с его помощью продуктовый магазин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД России.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Сейчас он находится под домашним арестом. Все материалы переданы в суд.

По данным правоохранителей, в апреле фигурант решил ограбить торговую точку, которая располагалась недалеко от его дома. Он взял у своих внуков маску и игрушечный пистолет. Подойдя к прилавку, он стал угрожать продавцу. Тот испугался и отдал около 11 тысяч рублей. После того, как мужчина ушел, продавец обратилась в полицию. При задержании подозреваемого, у него обнаружили часть похищенных денег. Силовики вернули их законному владельцу.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину, который угрожал жителю Тюмени игрушечным пистолетом у здания банка и похитил у него рюкзак с пятью миллионами рублей.