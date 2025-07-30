Россиянка с протезом взошла на Эльбрус

Россиянка с протезом из Екатеринбурга взошла на Эльбрус

Жительница Екатеринбурга Олеся Шергина с врожденной патологией развития правых конечностей совершила восхождение на Эльбрус. Об этом рассказали «Ленте.ру» в фонде «Жизнь в Движении».

20-летняя россиянка с детства сталкивается с ограничениями в использовании правой кисти и хромает на правую ногу. Однако эти физические особенности не остановили ее в стремлении к активной жизни и новым достижениям. При содействии фонда «Жизнь в Движении» ей изготовили бионический протез, позволяющий выполнять десятки различных схватов: захватывать ручки, держать чашку или тонкие предметы. Каждый палец протеза оснащен отдельным приводом и движется независимо, а антискользящее покрытие обеспечивает надежное удержание даже тонких предметов.

Девушка ведет активный образ жизни: путешествует по миру, участвует в беговых марафонах, занимается скалолазанием и уже поднималась на Арарат. Теперь Шергина прошла одно из самых важных испытаний — восхождение на Эльбрус, длившееся два дня.

«Я посвящаю свое восхождение всем, кто сталкивается с различными жизненными трудностями. Хочу показать всем, что ограничения — это не приговор. Что несмотря на трудности и физические особенности, можно достигать своих целей, идти к мечтам и не сдаваться. Верьте в себя, даже если кажется, что все против вас, потому что именно вера и настойчивость помогают преодолевать любые преграды. Мои достижения — тому подтверждение: если я смогла, значит и у других есть шанс добиться своего, стоит только поверить и идти вперед», — поделилась она.

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