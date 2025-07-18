Слепой плотник из Кемерова стал делать мебель для кошек

Слепой кемеровчанин создал мастерскую по производству мебели для животных

35-летний кемеровчанин Андрей Хромин, потерявший зрение в 28 лет, создал успешную мастерскую по производству мебели для животных. Об этом сообщает Life.ru.

После того как диабет первого типа лишил его зрения, бывший полиграфист не сдался — он освоил новую профессию и теперь возглавляет мастерскую в Кемерово, где вместе с другими людьми с ограниченными возможностями создает уникальные домики и игровые комплексы для кошек. «Когда я только начинал, на первый домик ушло двое суток кропотливой работы. Сейчас наша мастерская выполняет около 100 заказов ежемесячно», — рассказывает слепой плотник Хромин.

Все началось, когда в 2019 году Андрей получил субсидию в размере 150 тысяч рублей от центра занятости. В мастерской сейчас работают четыре человека, включая двух инвалидов-колясочников. Плотники делают изделия разной степени сложности: от простых когтеточек (20 минут на изготовление) до двухметровых игровых комплексов (до 10 дней работы). Заказы поступают со всей России, а также из Казахстана и Белоруссии.

Особенность бизнеса Хромина в том, что многие клиенты даже не догадываются, что качественная мебель для их питомцев сделана руками незрячего мастера. «Когда у меня появились первые сотрудники, я специально искал людей с ограниченными возможностями, — объясняет предприниматель. — Я сам прошел через трудности поиска работы и хотел помочь таким же, как я».

Хромин строит амбициозные планы: расширить производство, начать выпускать мебель не только для животных, но и для их владельцев. Однако главной мечтой Андрея и его жены Светланы остается рождение ребенка, хотя для людей с инвалидностью первой группы этот путь сопряжен с особыми трудностями.

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