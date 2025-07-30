Российская продавщица подралась с зумером и попала на видео

В Санкт-Петербурге продавщица алкомаркета подралась с подростком

В Санкт-Петербурге продавщица алкомаркета подралась с подростком на Ленинском проспекте. Происшествие в российском городе попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как зумер оскорбляет женщину. Юноша находится в состоянии алкогольного опьянения, его на конфликт подначивают друзья. Затем молодой человек дерется с сотрудницей на асфальте.

Как утверждает «Mash на Мойке», юноша поссорился с женщиной, когда стоял в очереди в магазине. Затем оппоненты начали выяснять отношения на кулаках на улице.

Удалось выяснить, что сотрудница алкомаркета разорвала на подростке футболку стоимостью 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье задержали мужчину, ранившего во время ссоры 16-летнего подростка шампуром. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело.