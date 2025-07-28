Россиянин попытался нанизать на шампур подростка

В Ставрополье задержан мужчина, ранивший во время ссоры подростка шампуром

В Ставрополье задержан 33-летний мужчина, пытавшийся нанизать на шампур 16-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). В отделе полиции свою вину он признал.

По данным правоохранителей, жительница поселка Комсомолец принесла заявление, в котором рассказала о нападении мужчины на ее сына. Оперативники выяснили, что фигурант и потерпевший вместе находились в гостях у общих знакомых. В какой-то момент они поссорились, и мужчина схватил металлический шампур и ударил им подростка. Удар пришелся юноше по лицу. Он получил ушиб, ссадины и резаную рану. Ему была проведена медэкспертиза. В результате специалисты заключили, что подростку причинен легкий вред.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя Руслана Хамидова к двум годам лишения свободы условно за жестокое нападение с ножом на двух мужчин.