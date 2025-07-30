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08:44, 30 июля 2025Бывший СССР

Российские войска вошли в Купянск

Марочко: Российские войска закрепились на севере Купянска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска смогли прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и закрепиться на севере Купянска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В результате маневренных действий нашим передовым подразделениям удалось прорвать оборону противника и, совершив рывок, закрепиться на улице Мичурина, что на северной окраине Купянска», — написал он.

По словам отставного военнослужащего, украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются выбить подразделения армии России из города. Он также сообщил, что бойцы ВСУ из-за несогласованности действий и незнания местности подорвались на собственном минном поле у берега реки Оскол.

Ранее стало известно, что российские войска отрезают Купянск с северо-запада после взятия населенного пункта Московка в Харьковской области. Отмечается, что им удалось занять до семи квадратных километров в районе Московки.

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