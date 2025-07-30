Российский критик назвал секрет феномена фильмов Нолана

Кинокритик Москвитин: Нолан придумал свой язык, заставляющий смотреть его фильмы

Кинокритик Егор Москвитин высказался о том, почему фильмы режиссера Кристофера Нолана являются не просто блокбастерами, а уникальными. Его слова передает ТАСС.

Культовый режиссер, по мнению Москвитина, придумал свой киноязык интеллектуальных блокбастеров и даже создал собственную структуру историй, что заставляет зрителя пересматривать его фильмы.

«Нолан войдет в историю не только потому, что он выдающийся режиссер, придумал свой киноязык. В 2020 году он вернул зрителей в кинотеатры во время пандемии. Он придумал структуру историй, при которой зрители ходят в кино больше одного раза», — пояснил эксперт.

Москвитин также отметил, что в работах постановщика всегда присутствует скрытый смысл. «Он смог объединить физику и лирику. Хотя во всех его картинах есть математическое мышление, огромные знания науки и системное мировоззрение», — добавил он.

Ранее стало известно, что Американская академия кинематографических искусств и наук пригласила российского актера Юру Борисова в свои ряды. Приглашения также получили Джейсон Момоа, Эндрю Скотт, Киран Калкин, Фернанда Торрес, Себастьян Стэн и Майки Мэдисон.