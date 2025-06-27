Variety: Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Американская академия кинематографических искусств и наук пригласила российского актера Юру Борисова в свои ряды. Об этом пишет Variety.

Всего в списке приглашенных оказались 533 работника кинематографа, среди которых актеры, режиссеры, художники по костюмам, продюсеры и монтажеры.

В частности, приглашения получили Джейсон Момоа, Эндрю Скотт, Киран Калкин, Фернанда Торрес, Себастьян Стэн и Майки Мэдисон.

Ранее сообщалось, что Борисов получил главную роль в романтической драме под названием «Деннис» (Dennis). Картину снимет номинированная на премию BAFTA актриса Эмили Мортимер, проект станет ее режиссерским дебютом. Главную женскую роль исполнит звезда фильма «Солтберн» Элисон Оливер.

До этого стало известно, что Борисов подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency, работающим с суперзвездами. В частности, среди клиентов компании были в разное время Кристофер Нолан, Тим Бертон и Джонни Депп.