Российский спонсор ВСУ получил 14 лет лишения свободы

Кемеровский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы 29-летнего жителя Новокузнецка, признав его виновным в госизмене и публичных призывах к деятельности против безопасности России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Осужденного зовут Иван Назаров, ранее не судимый, отмечает РИА Новости. Судебный процесс над ним проходил в закрытом режиме.
Суд установил, что мужчина в 2023 году в интернете публиковал антироссийские призывы, занимался сбором денег, которые переводил в фонд, оказывающий финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Спонсора выявила российская спецслужба.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд вынес приговор супругам — 38-летней Валерии Егоровой и 42-летнему Павлу Коротичу — за госизмену в пользу Украины.