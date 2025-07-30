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12:05, 30 июля 2025Силовые структуры

Российский спонсор ВСУ получил 14 лет лишения свободы

Суд приговорил к 14 годам колонии жителя Новокузнецка Назарова за госизмену
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Максим Рожко /  ТАСС

Кемеровский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы 29-летнего жителя Новокузнецка, признав его виновным в госизмене и публичных призывах к деятельности против безопасности России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденного зовут Иван Назаров, ранее не судимый, отмечает РИА Новости. Судебный процесс над ним проходил в закрытом режиме.

Суд установил, что мужчина в 2023 году в интернете публиковал антироссийские призывы, занимался сбором денег, которые переводил в фонд, оказывающий финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Спонсора выявила российская спецслужба.
 
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд вынес приговор супругам — 38-летней Валерии Егоровой и 42-летнему Павлу Коротичу — за госизмену в пользу Украины.

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