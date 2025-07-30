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20:44, 30 июля 2025Силовые структуры

Российского депутата арестовали на семь суток из-за постов в социальных сетях

В Петербурге арестовали депутата Апостолевского на семь суток за пост
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге арестовали депутата Ивана Апостолевского на семь суток за пост. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд арестовал его на семь суток за пропаганду символики экстремистской организации.

Депутату вменяется статья 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций») КоАП РФ за публикацию в социальных сетях фотографии Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

Апостолевский является лидером фракции КПРФ в заксобрании Ленинградской области. В 2023 году его задерживали за организацию незаконного массового мероприятия. Также его публикации до этого блокировались Роскомнадзором в качестве экстремистских.

Ранее сообщалось, что российского депутата задержали на перроне вокзала.

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