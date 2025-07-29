Российского депутата задержали на перроне вокзала

В Петербурге на вокзале задержали депутата Апостолевского за пост

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале сотрудники Центра «Э» задержали депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Апостолевского. Об этом сообщает «Фонтанка».

Оттуда его повезли к мировому судье в Сосновый Бор. Депутату вменяется старая публикация в социальных сетях с фотографией Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

Предполагается, что Апостолевский может быть арестован на 15 суток по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций») КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге до 15 сентября взяли под стражу основателя сервиса доставки iGooods Григория Куниса за финансирование экстремистской деятельности.